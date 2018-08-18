Sakarya Büyükşehir Belediyespor Avrupa’da derece peşinde

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, bu sene ilk kez katılacağı Avrupa kupalarında derece almak için mücadele edecek.

Yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon ilk kez mücadele ettiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, topladığı 44 puanla ligi 8’inci sırada tamamlayarak play-off’a katılma hakkı elde etti.

Eski oyuncularıyla yollarını ayıran ve kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren ekip, 2018-2019 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele verecek.

Elemeleri geçememesi durumunda FIBA Avrupa Kupası’nda yoluna devam edecek Sakarya Büyükşehir Belediyespor, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da derece elde etmek istiyor.

- "Yerimizi geliştirmek için savaş vereceğiz"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü Selçuk Ernak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye liginin her sene zorlaştığını belirterek, özellikle bu yıl aşağı ligden gelen çok kuvvetli ve bütçeli takımların olduğunu söyledi.

Bunların, işlerini zorlaştıracağını dile getiren Ernak, "Geçen seneyi kendi seviyelerinin altında geçiren takımlar var. Bunlar hatalarını toparlayıp daha üst sıralara gözlerini dikeceklerdir. İşimiz geçen sezondan daha zor olacak." diye konuştu.

Ernak, bu sene bambaşka bir kadronun olduğunu anlatarak, "Bir araya getirdiğimiz oyuncuların özelliklerine göre çok daha farklı bir takım görüntüsünde olacağız. Ülke olarak çok önemli ekonomik sınavdan geçiyoruz. Bu, mutlaka bir faktör olacaktır ama bu sene geçen seneden daha zor. Biz iddialı insanlarız, mutlaka yerimizi korumak, geliştirmek için savaş vereceğiz. Gençlerle bunu başarabilirsek iki kat kıymetli." ifadelerini kullandı.

- "Avrupa’da mutlaka daha ileri gitmemiz lazım"

Sakarya şehrinin, Sakarya Büyükşehir takımının ve Adatıp Hastanesi’nin adının Avrupa’da duyulacağına işaret eden Ernak, şöyle devam etti:

"Bizim için sadece ligde bir yeri yakalamak yeterli değil. Öncelikle bu sene, Avrupa’da bir havayı koklamak ve tecrübe edinme senesi. Eleme turu oynuyoruz, aslında Eskişehir Basket takımı çekildikten sonra direkt gruplara katılmayı bekliyorduk. FIBA Şampiyonlar Ligi yeni katılan takımlarla daha da zor bir lig haline geldi. Orada var olmak bizim için önemli. Turu geçemediğimiz taktirde yolumuza FIBA Avrupa Kupası’nda devam edeceğiz. Orada mutlaka daha ileri gitmemiz lazım. Açıkçası elemede rakip kim gelecek, o rakiplerin gücü ne olacak, biraz onları tartabildiğimiz zaman sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Takımlar belli ama kadroları belli değil."

Takıma birçok yeni ismin katıldığını aktaran Ernak, güçlerinin belli olduğunu, o güce göre en potansiyelli oyuncuları getirdiklerini belirtti.

Oyuncular arasında doğru bir bağ kurmaya çalıştıklarını ifade eden 47 yaşındaki başantrenör, "Tecrübelilerle tecrübesizleri ya da yetenek olarak birbirini tamamlayabilecek oyuncuları getiriyoruz. Yeni isimlerden memnunum. Özellikle 3 oyuncumuz çok genç, bir o kadar da tecrübesiz. İkisi ilk kez profesyonel basketbolu deneyimleyecek ve kendi ülkelerinden başka bir yerde böyle bir fırsatı elde edecek. Üstlerinde çok ağır bir sorumluluk ve büyük yük var. Beklenti yüksek. Dolayısıyla onların yapmaya çalıştığımız işlere ne kadar çabuk adapte olabileceği, biraz da bizim ne kadar uzun soluklu koşabileceğimizi gösterecek. Karakter, yetenek ve fiziksel olarak da doğru isimlere gittiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Ernak, bir araya getirdikleri oyuncularla çok enerjik, atletik ve koşabilen bir takım oluşturduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım oturduğu zaman göze hoş gelen bir basketbol oynayacaklardır. Seyircilerin genelde sevdiği bir basketbol tarzına doğru gidiyor. Geçen sene bizim elimizdeki oyuncular, daha farklı oyunculardı. Onlara göre daha çok yarı sahada kalan bir basketbol oynuyorduk. Bu sene daha akıcı, atletizmi sahaya yansıtacak bir basketbol oynamaya çalışacağız. Sakarya’da taraftarlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Biz de onların bu ilgisine layık olmaya çalıştık. Umarım aynı oranda bu sene de devam edeceğiz. Yeni getirdiğimiz genç oyunculara taraftarımızı anlattık, onların desteğini bekliyorlar."

AA