Teknik direktör Samet Aybaba’nın göreve geldiği günden bu yana takımına kazandırmak istediği Henry Saivet artık resmen Timsah...

Önceki gün geldiği Bursa’da dün sağlık kontrolünden geçerek yeni takımına imza atan başarılı oyuncuyla 1 yıl kiralık olarak sözleşme imzalandı.

Newcastle United’dan kadroya katılan Saivet, “Yeniden Türkiye’de olmak güzel. Bursaspor’un taraftarının çok etkileyici olduğunu biliyorum. Onların desteğine karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Tanıdığım bir hocayla çalışacak olmak da benim için avantaj” ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun devre arasında Sivasspor’a gelen Saivet, ligde 12 maça çıkarken takımına 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Ekong imzayı attı

Dünya Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile vitrine çıkan Troost Ekong, dün sabah 7 uçağıyla İtalya’ya gitmişti. Udinese’yle masaya oturan oyuncunun her konuda anlaşmaya vardığı yeni kulübüyle 3 yıllık kontrat yaptığı belirtildi. Bursaspor, Gent’ten 1 milyon Euro bedelle renklerine bağladığı Ekong’dan böylece 1 sezonda 2.3 milyon Euro kar etmiş olacak.