İki takımı da kutlayarak konuşmasına başlayan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Bu sıcak havada inanılmaz bir mücadele. Seyir zevki yüksek bir maç olduğunu düşünüyorum. Kazandığımız için de mutluyum. 65 dakika çok iyi oynadık. Çok farklı bir skor da olabilirdi. Maalesef değerlendiremedik. Deplasmanda oynuyorsun değerlendirmen lazımdı. Kalecimiz bugün günündeydi. Berabere de bitebilirdi. Futbolun gerçekleri bunlar. Bazen böyle oynamak gerekiyor. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa oynadık, kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



