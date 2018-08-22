22 Ağustos Çarşamba İstanbul at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.

Sentetik Başarısı Yüksek Orijini İle RUBUCO Kazanmaya Yakındır

1.Ayak: 1500 metre sentetik pistte yapılacak olan yarış ile altılı başlıyor. 6 Haziran’da bu pistte 1500 metrede Metecik – İlgilge – Kazdağı gibi isimleri geçen Thor öne çıkacak isimlerden biridir. Bu yarışından sonra 1600 metre çimde kazanan son yarışındaysa 1200 çimde Metecik’e ikinci kalan Thor hem formda hem de kazandığı mesafede start alıyor. Kazandığı koşu sonrası rakibinden de 6 Haziran’ın rövanşını almak isteyecek olan Metecik yine rakibidir.

2.Ayak: İlk yarışında Süerdem’in 1.24.27 ile kazandığı grupta 4’üncü olan Toz Bulutu gördüğü yarış ile birlikte bu kez farklı koşabilir. Turbo yavrusu olan bu taydan beklentiler bir hayli fazla. Eküriler Muammer Ağa ve Diriliş koşu hayatlarına vasat başladılar. Ama bu grupta çıkış yapmaları olası gözüküyor. Mezithaber, Percemo, Elzemim ve Sokak Kralı daha sonra düşündüğüm taylardır.

3.Ayak: 1400 metrede yapılacak olan bu mücadelede hafif kilo avantajı olan Monday Rush ve Nick Nack bugüne kadar vasat koşmuş isimler olup ters bir sonuç alırlar mı? Üst tarafta formda Diamond Dash var ama kilosu 63 olup bu kiloyu rakiplerine verebilir. Qaviy ise kazanarak geliyor ve kilo olarak da iyi noktada. Rotabelli ise grubun iyi yerlerde koşan ismi olup 87 gün arasından sonra nasıl dönüş yapacak göreceğiz. Bu koşuda iş yapmasını beklediğim Goldiniadis favorimdir. Sitamun kalitesinin altında koşsa da bu grupta yazılır.

4.Ayak: Merhum Gürkan Oker adına yapılacak koşuda Rubuco banko atımdır. İlk yarışında dahil çok iyi bir at olduğunu söylediğim Rubuco ikinci koşusu hariç çok iyi sonuçlar aldı. Dr Fong yavrusu tayların sentetik başarısı yüksek olup Rubuco bu rakipleri de geçer.

5.Ayak: Hand-17 olan bu yarış 1400 metrede yapılacak olup Reisoğlu ilk şanslı isimdir. Açık yarış tecrübesi fazla olan bu atın KV6, KV8 galibiyetlerinin olması dereceye giremediği son yarışından sonra hand koşmasının nedeninin uygun rakipleri bulması olduğunu düşünüyorum. Gününde olursa Reisoğlu bu rakipleri geçebilir. Ancak Bombacan, Herakles, Özpar üçlüsü ile cazip bir sonuç da beklenebilir.

6.Ayak: Son yarışında şanslı atlarımdan biri olan Altın turbo 15 lira ganyanı ile 5’incilikte kalmıştı. Bu kez kendini içeri atabilir. Takip listemde olan ve İzbeli bu kez ikinci şansı vereceğim ters bir koşu bekliyorum. Ferhal, Helintay, Fatihingülü, Arslandikeni, Ayçanaz, Teksayfa diğer şans vereceğim isimlerdir.

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