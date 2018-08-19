19 Ağustos Pazar İstanbul at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.

FALEZ Kalitesi İle Ağır Basıyor

1.Ayak: 2100 metrede yapılacak olan ahnd-16 yarışta ilk şansı Reach The Top’a vereceğim. Girdiği son yarışlarda 1900 metrede Tesla, Yiğiter arkasında üçüncülük, Torun Callas ardında ikincilik yapan Reach The Top usta jokeyi ile favorilerdendir. Blanegirl son yarışanda güvendiğim bir arıkandı ve Farilyalı, Çeko Dayı ardında üçüncülüğünü beğendim. Bu iki atın sonrasında Sinsirella, Altın Kafes, Cersei ve Yiğitalp yazabiliriz.

2.Ayak: Halide Edip Adıvar adına yapılacak olan yarış 1900 metre çim pistte olup Falez ilk atımdır. Storm Girl’ün bir süreden bu yana ses getiren bir yarışının olmadığı düşünülürse Falez son yarışı kadar koşarsa bu rakiplerini geçebilir. 1400 metrede Saadın Gücü 1.30.38 ile kazandığında 5’iliği 1.30.88 ile gerçekleşen Falez koşu kariyerinde 1900 metrede Ankara’da sadece bir kez mücadele etti ve kazandı. Bu grupta risk alıp banko yazabiliriz.

3.Ayak: Bakırköy Belediye Başkanlığı Koşusu 1400 metre çimde yapılacak olup ilk şansı İnanlım’a vereceğim. Çok iyi çim atı olan bu safkan Urfa kumunda bile yarışlar koştu. Son mücadelesini beğendiğim için bu grupta favorimdir. Rakibi olacak ilk isim Eser olacaktır kanaatindeyim. Sinanlı, Alderamin, Uçarer ve Cankurtbey daha sonra.

4.Ayak: 1900 metrede çim pistteki 1900’lük yarışta Obra Reis ilk atımdır. Formda jokey Müslüm Çelik kısa süreli bir ceza almış ancak bu yarışta kazanarak ceza öncesi moral depolayabilir. Gerçi atı formda olduğu için ilk sansı veriyorum. Shahbandar, Aslan Adam, Ganando Solo diğer şans verdiğim atlardır. Corcovado daha sonraki ihtimal.

5.Ayak: Başarılı taylar üreten kısrak Thecelo, War Legend, Magic Moment, Strong Hope, Rüya Kızım’ın annesidir. Bu kez Lion Heart’tan olma Hard Cello isimli tayı koşacak. Filik’in yine Lion Heart’tan olma tayı Queen Flick ile eküri koşacaklar. Bu tay ise Son Of A Legend’ın öz kardeşi olup umut vadeden bir taydır. Ancak uyumlu eşleşmesi ile Golden Lion, iyi bir tay olmasını beklediğim Jack Sparrow ve Win Angel diğer şans bulacak atlardır.

6.Ayak: Günün kapanış koşusu sürprize açık gözüküyor. Kralın adamı bu tip bir yarışa geldiğinde hep önce yazıyorum. Bir kez daha ilk şansı vereceğim. Önderefe, Baba İlhami ve Babaemir hafif kilo avantajı bulunan isimler. Üst tarafta da Cangözü yazılır.

2 3 2 4 3 1

4 1 6 // 10

// // 1 2 9

6 9 2 5 8

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7 8

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