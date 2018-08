28 Ağustos Salı Ankara at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.

Salı programında 9 koşuluk bir program var ve iki altılı ganyan yapılacak.

Yorumlarımda bu kez ilk altılı ganyana dahil üç yarışı da değerlendireceğim.

Günün ilk yarışı 1200 metrede yapılacak ve 2 yaşlı tayların Şartlı-1 koşusu olacak. Evcimen ekürisi bu yarışa iki yabancı orijinli tayı ile geliyor. Amerika’dan alınmış bu atların idmanlarda 1000 metrede 1.04 – 1.05 seviyesinde çalıştıkları görülüyor. Gerçi grupta 1000’i 1.01 yapan da yok. En iyisi 1.03 çalışmış olan Alpaslan. Bu durumda orijin gücü ile ekürilerin kazanması normal sonuç olur diyelim. Alpaslan, Cihan Pehlivanı ile kardeş olan Tulumbacı Kız ve Kara Derviş sürprize düşünülür isimlerdir.

Bu koşudan sonra ikinci yarış ile ilk altılın ganyan sürecek. 1600 metrede altı atın yer alacağı bu grupta Speedy Gunner ilk şansı alacaktır. KV8 galibi olan ve açık koşularda yer bulan bu atın son üçüncülük yaptığı koşu ile uygun rakipleri bulduğu bu yarışta kazanması gerekir. İlk altılı da risk alınacak atlardan biridir. Diğer yanda Magfellow gibi zaman zaman kısa mesafe Kısa Vadeli yarış kazanan bir ismin rakip olmasını da bekleyebiliriz.

Üçüncü koşuda ise bu kez çim pistte bir başka risk alınacak isim koşuyor. İkinci ayağı ilk altılı da tek bıraktıysanız burada James Bond yanına at yazılır. Ancak üstteki koşuda iki at yazıldı ise burada James Bond tek yazabiliriz. Bu atın son yarışında 1900 metrede Stallion Falcon – Hidden Jewels ardında elde ettiği üçüncülük bir önceki 2100 yarışında elde ettiği ikincilik ile beraber düşünüldüğünde bu atı artık kazanacak noktada olduğunu gösteriyor. Made In Foça ve Tesla rakibi isimlerdir

Önce LET HER GO daha sonra CİVANIM

1.Ayak: İkinci altılı ganyan bu yarış ile başlıyor. Geçen yarışında tek önerdiğim Let Hero Go sprintinde geç kaldı ve üçüncülük ile yetindi. Agresivo yavrusu olan Let Her Go ciddi bir tecrübeye sahip olup uzayan mesafe ve çim pist ile bir kez daha bankomdur.

2.Ayak: 1300 metrede yapılacak olan şartlı-5 koşumuzda iyi isimler bulunuyor. Bunlara arasında bu tip mesafelerin başarılı ismi Ova da bulunuyor. Bursa – Kocaeli ve İstanbul’da üst üste 5 yarışını 1400, 1500, 1400, 1500 kumda ve 1200 çimde kazanan Ova kendisini çok iyi tanıyan binicisi ile favorimdir. Yoldaş, Yoldaşağa, Lord ve yükselim rakibi olarak yazılabilir atlardır..

3.Ayak: Yeni Mahalle Belediye Başkanlığı Koşusu 2200 metre çimde yapılacak. Bu yarışta Civanım ne favori olacaktır. Bekleme yarışları yapan bu safkanın Beceriklihan’ın öncelikle hızlı koşacağı bu grupta düzlüğe kontrollü çıkması halinde kazanması beklenebilir. Mehmet Akif Ersoy Koşusu’nda bu tip bir uzun mesafe yarışını üçüncü olarak tamamlayan Civanım Gazi’de 12’inci kalmıştı. Gazi sonrası gördüğü koşuda Last Shadow – Nestor yarışında üçüncü kalan bu arıkan günün bankosu olarak yazılabilir. Montana ise mücadeleci karakteri ile rakibidir.

4.Ayak: 1400 metrede mücadele hızlı geçecek ve formda atların varlığı ile sürpriz kokusu olan bir mücadele yapılacak. Koşuda ilk şansı Özyel alacaktır. Bolvadin’in kazandığı koşuda baş farkla ikinci kalıp dikkat çeken bu atın da günün kazananlarından biri olması olasıdır. 18 Ağustos’ta yapılan o koşuda 1.33.68 ile ikinci kalan Özyel favori olur ama benim kazanabileceğini düşündüğüm isim bir koşu önce 1400 metrede 5’inci kalırken 1.32.79 koşan Binbir’dir. Mesafe yarışlarında denenmiş olan bu atın çok iyi koşmasını bekliyorum.

5.Ayak: Bölünen Şartlı-1 koşunun bu ayağında güzel orijinli potansiyelli isimler var. Graystorm, Grayamazon, Grayempire gibi harika koşu atları ile kardeş olan Grayocean kariyerine kazanarak başlamak isteyecektir. Sefirbey ve Thrasher gibi iki başarılı tay veren Zalasultan’ın bu kez tayı Hakeem’den. Aygır her ne kadar iyi başlamamış olsa da tayları zaman geçtikçe iyiye gidecek. Noble Princess ve Malones2in kardeşi Grand Harmony diğer şanslı isimdir.

6.Ayak: Günün son yarışı ise 1200 metrede kısa mesafeli olup sürprize çok açık gözüküyor. Harras son yarışlarını koşarsa bir kez daha kazanır. Tamerşah iyice pişkin oldu ve grupta iş yapar. Daha sonra Er Meydanı, Desen, Efil Efil, Kapıdağ, Alsivaslı Kızı, Onatkan ve Caize yazacağım diğer atlardır.

