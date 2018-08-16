16 Ağustos Perşembe Ankara at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.

ATEŞBİBİ Kum Pistte Bu Grupta Geçilmemeli

1.Ayak: Son yarışında favori olarak önerdiğim Kralarslan bir kez daha favorimdir. Mehmet Akyavuz ile Ankara’da girdiği yarışlarda birincilikler yapan Kral Arslan 2100 metrede Gümbürgümbür’ün kazandığı son yarışında iyi koşmuş olup o gün için istediği taktiği yansıtamadığı ve rakipleri biraz sert geldiği için 4’üncü kalmıştı. Günün bankosu olarak yazabiliriz. Ancak bu aralar farklı durumu ile dikkat çeken Agah yazılabilir. Binbir ise Kral Arslan ardında ikinci kaldığı koşusunun rövanşında beklenenden iyi koşabilir. Üç at yazıyorsak H.Karataş ile Celaliye de yazarız.

2.Ayak: Yarış hayatına ikincilik ile başlayan Venüsün Kızı son iki işinde fazla zorlanmamış olup 42,6 – 28.2 ÇR işi ile favorimdir. Yarış hayatına kum pistte 4’üncü olarak başlayan Gobakbey yavrusu Dembaba rakibidir. Kızmazgülü, Akıllıol, Sakinefe, Nizipli Necib, Gelinartun ve Taşbasanoğlu sürprize yazacağım isimlerdir.

3.Ayak: Mehmet Ali Kiper Koşusu 1400 metrede yapılacak olup ilgi çekici bir yarış olacak. Bilinen temposu ile Ateşbibi çim yarışlarından sonra kum pistte bu yarışta banko yazacağım isimdir. Çünkü girdiği 4 kum yarıştan üçünü kazanan bu at Ateştopu yavrusu olup kuma daha çok yatkın olan bir orijine sahiptir. Çim pistte Gr.3 galibi olurken uzak kazanan son yarışı Gr.1 olan Ateşbibi bu grupta geçilmez. İkili için Anadolu’ya bakacağım.

4.Ayak: İkili tayların bu koşusunda ilk şansı Reina De Diamantes’e vereceğim. Girdiği son yarışta Reactive önünde kazanan bu tay koşu hayatına da kum pistte kazanarak başlamıştı. Dişilere ait bu KV yarışa A.Çelik ile katılacak olması da dikkate değer. Reina De Diamantes’in kazandığı koşuda üçüncü kalan Gizmo ise anne tarafındaki seriliğini kullanarak bu dönemde başarılı olmaktadır ve ikinci şansı vermek gerekir. Son yarışında güçlü bir rakibe geçilen Ceku ise favorinin hatasını kollar.

5.Ayak: 4 yaşlılarda koşulacak olan bu hand-14 yarışta puanlara göre Bredelal, Asil rüzgar, Rusgelin ve Starbir grubun aşağısına üstünlük kurabilecek isimler. Aşağı grupta ise Arslandikeni ve Babalamih gibi formda atlar var. Geçen koşusunda ikiliyi oynamak için cazip isim olur dediğimiz Canodin ve kendine gelen Şeker Sultan da kazanabilcek isimlerdir.

6.Ayak: Günün kapanış koşusu 1200’deki Maiden koşunun bölünen diğer grubu olup ilk şansı Çakmakşah alacaktır. İki koşu gören turbo yavrusu bu tayın en ciddi rakibi kumda koşu göre Sarıberran olur.

1 14 9 3 10 3

// 4 2 6 15

8 // 1 5

5 10 8

6 2 4

6-12 3

8-7 2-1