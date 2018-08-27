Akhisarspor teknik direktörü Safet Susic, Başakşehir maçı öncesi Ömer Bayram'ın transferi hakkında konuştu. Ömer Bayram'a ihtiyacı olduğunu belirten Susic, "Ömer Bayram inşallah takımda kalır. Özellikle bu dönemde. Kendisi bana bir şey söylemedi. Galatasaray'dan çok Ömer Bayram'a bizim ihtiyacımız var." diye konuştu.

Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği defansın sol kanadına düşünülen Ömer Bayram için sıkı bir pazarlığa girişen Galatasaray, Akhisar Yönetimi'ni 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı iddia edilmişti.

2016-2017 sezonunun başında Kayserispor'dan Akhisarspor'a transfer olan Ömer, 71 maçta forma giyerken 8 asist yapma başarısı gösterdi.