Safet Susic: "Çok büyük hatalar yaptık"

Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup olan Akhisarspor’un teknik direktörü Safet Susic, çok büyük hatalar sonucunda yedikleri gollerle mağlup olduklarını söyledi.

Safet Susic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Başakşehir’i haklı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Maça çok kötü başladık, herkes golü yemeyi bekledi sanırım. Golden sonra reaksiyon gösterdik ve bir gol attık. İkinci golü yedikten sonra bu sahada puan almak çok zor oluyor. Birinci ve ikinci golde çok büyük hatalar yaptık. Başakşehir’e karşı böyle hatalar yapınca işiniz çok zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Çok önemli oyuncularından yoksun bu maça çıktıklarını hatırlatan Susic, "Yalnızca Seleznov değil, Lopes, Vrsajevic gibi önemli 5-6 oyuncumuz yoktu. Bu akşam Ömer de sakatlandı, büyük ihtimalle bir sonraki maçta o da aramızda olmayabilir. Kariyerimde hiç bu kadar sakatlıkların olduğu bir dönem görmemiştim." diye konuştu.