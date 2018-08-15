Ryan Babel evde güzel!

Siyah-beyazlı ekibe 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Hollandalı futbolcu, takımının Vodafone Park’ta yaptığı son iki karşılaşmayı boş geçmedi ve fileleri havalandırdı. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz’i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan 31 yaşındaki oyuncu, sonraki Akhisarspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmayı başardı.

Babel ayrıca siyah-beyazlı formayla Vodafone Park’ta tarihi golleri atan isim oldu. Geçen sezon Süper Lig’de Osmanlıspor ile oynanan ve Beşiktaş’ın 5-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada 3 gol birden atan Ryan Babel, siyah-beyazlı takımın Vodafone Park’taki resmi maçlarında 100. golünü kaydetti. Hollandalı futbolcu, hafta sonu attığı golle de bu stattaki 100. lig golüne imzasını koydu.

(Milliyet)