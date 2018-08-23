Rusya: 3 - İtalya: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Gloria Sports Arena ve Smart Casual Event iş birliğinde düzenlenen Gloria Cup Kadınlar Voleybol Turnuvası Antalya’da başladı.

Turnuvaya 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İtalya kadın milli takımları katılıyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde bulunan Gloria Sports Arena’da başlayan turnuvanın ilk maçında Rusya, İtalya’yı 3-1 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan İtalya, etkili ataklarla bulduğu sayılarla birinci teknik molayı 6-8, ikinci teknik molayı ise 9-16 önde geçti. İtalya ilk seti 25-18 kazandı.

İkinci sete etkili başlayan Rusya, birinci teknik molaya 8-5, ikinci teknik molaya ise 16-9 önde girdi. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Rusya, ikinci seti 25-16 aldı.

Üçüncü sette etkili oyun sergileyen Rusya, birinci teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı ise 16-10 önde kapattı. Rusya seti 25-17 kazandı.

Dördüncü setin başlarında her iki takımda eşit oyun sergilerken İtalya ilk teknik molaya 7-8 önde girdi. Oyun üstünlüğünü ele geçiren Rusya, ikinci teknik molayı 16-12 önde kapatırken seti de 25-17 kazanarak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Gloria Cup Voleybol Turnuvası 25 Ağustos’ta sona erecek.

Salon: Belek Gloria Sports Arena

Hakemler: Mustafa Çoban, Serap Yaman

Rusya: İrina Koroleva, Nataliya Goncharova, Evgeniya Startseva, İrina Fetisova, İrina Voronkova, Kseniia Parubets (İrina Lazerenko, Daria Talysheva, Ekaterina Efimova, Daria Malygina, Julia Kutiukova, Tatiana Romanova, Alla Galkina, Ekaterina Lyubushkina, Natalia Malykh, Anna Kotikova)

İtalya: Serena Ortolani, Ofelia Malinov, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Lucia Bosetti, Paola Fatime Sylla (Setter Chieri, Monica De Gennaro, Nwakalor Sylvia, Alessia Orro, Sarah Luisa Fahr, Elena Pietrini, Marina Lubian, Paola Ogechi Egonu, Camilla Mingardi, Beatrice Parrocchiale, Guerra Guerra)

Setler: 18-25, 25-16, 25-17, 25-17

Süre: 99 dakika (24, 23, 27,25)