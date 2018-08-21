Ronaldo yoksa taraftar yok!

İspanya La Liga’nın şampiyonluk adaylarından Real Madrid, ilk haftada Getafe ile karşılaştı. Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun yokluğunda ilk kez bir lig maçı oynayan Eflatun- Beyazlılar, sahaya çıkınca kötü bir sürpriz ile karşı karşıya geldi. Maçlarını 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu’da gerçekleştiren Madrid temsilcisi adına CR7’nin faturası ağır oldu. Portekizli süperstarın forma giydiği 10 sene içerisinde 65 bin taraftar ortalaması tutturan Los Galacticos’un Getafe karşısındaki 2-0’lık zaferini 48 bin 466 biletli taraftar takip etti.

Ronaldo gelmeden önce...

Ronaldo’nun gidişinin ardından ilk maçını 48 bin taraftar önünde oynayan Real Madrid, son 10 sene içerisindeki en kötü 2. en düşük sayıyı tutturdu. Başkent ekibi bu alandaki en kötü rakama ise Ronaldo’nun öncesinde 24 Mayıs 2009 tarihinde Mallorca maçında 44 bin 270 ortalama ile yakalamıştı. Böylece CR7’nin vedası sonrasında Eflatun-Beyazlı taraftarlar da stattan çekilmiş oldu