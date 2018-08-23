Ronaldo ailesi artık Juve’li

10 sezonluk Real Madrid macerasını sonlandırdıktan sonra kariyerine Juventus’ta devam etmeyi tercih eden Cristian Ronaldo, İtalyan ekibine iyice ısınmış durumda. Geçmiş yıllarda Eflatun-Beyazlı ekibin forması ile pozlar veren Ronaldo ailesi, şimdi de Siyah-Beyazlı formayı giydi.

Torino ekibinde ilk maçına çıkan CR7, izin gününde eşi ve çocuklarıyla birlikte evinin balkonunda fotoğraf çektirdi.

Ardından bu görseli sosyal medya hesabından paylaşan Portekizli süperstar şu mesajı yazdı:

“Juventus ailesi.” Ronaldo, geçtiğimiz hafta Chievo ile oynanan karşılaşmada 3-2’lik galibiyette skora katkı yapamamasına rağmen galibiyette önemli bir rol oynamıştı.