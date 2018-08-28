Romanya 2. Ligi’nde geçtiğimiz hafta Targoviste’nin sahasında Arges Pitesti ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede ilginç bir olay yaşandı.

Konuk ekibin teknik direktörü Emil Sandoi yedek kulübesinden çıktı ve oyuncularına taktik vermek için saha kenarına kadar geldi. Bu sırada Targoviste’nin forveti Cristian Negu topu aldı ve sağ kanattan hızla atağa çıktı. Bu sırada Sandoi, yanından geçen Negu’yu çelme takarak yere düşürdü.

Maçın hakemi ise tecrübeli teknik adamı direkt oyundan attı ve tribüne gönderdi.

53 yaşındaki hoca, yaşanan olaydan dolayı özür diledi ancak federasyonun ona ağır bir ceza vereceği bildirildi.