Rojo’da engel Mou’nun inadı!

Bunun nedeni Jose Mourinho ile Manchester United Yönetimi arasında süren soğuk savaş. Portekizli menajer; Rojo, Valencia, Darmian gibi isimleri gözden çıkartmıştı. Mourinho, transfer döneminde istediği futbolcuların alınmamasının ardından yönetime zorluk çıkartmak adına, “Hiçbir futbolcu gönderilmeyecek” açıklaması yaptı. Yönetim ise oyunculara boşa maaş ödenmemesi için yollamak istiyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin Rojo’yu kiralama girişimine yeşil ışık yakılmıştı. Arjantinli oyuncu da forma şansı bulmak için ayrılmak istiyor. İngiliz basınına göre Manchester United Yönetimi, Mourinho’ya rağmen transfere onay verebilir.



