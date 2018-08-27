Robin Yalçın: 'Öncelikli hedefimiz ligde kalmak'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Robin Yalçın, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Yalçın, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 21 yaşında transfer olduğunu, ilk yılının öğrenim yılı, ikinci yılının ise küme düştükleri için acı geçtiğini belirtti.

İyi bir sezonun ardından yeniden Süper Lig'de mücadele ettiklerine değinen Yalçın, "Lige yeni çıkan bir ekibiz. Bu yıl tek bir hedefimiz var. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Daha sonra hedeflerimizi artırma gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Ligin üç haftasının "iyi ve kötü" demek için erken olduğunu kaydeden Robin Yalçın, şunları söyledi:

"Ben futbolda şansa inanmam. Genelde uzun vadede herkes hak ettiğini yaşar. Biz de ilk üç hafta için 'İyi oynadık ama puanları alamadık' diyebiliriz ama bunu söylemek yerine daha gerçekçi olmak zorundayız. İlk iki maçta iyi oynamış olabiliriz ama Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bir puandan fazlasını hak etmedik. Önümüzdeki maçlarda yapmamız gereken daha çok çalışmak. Bazı oyuncuların kötü zamanlarda karakter göstermesi ve takımı öne taşıması gerekir."

Futbolcuların bahanelere sığınmaması gerektiğinin altını çizen Yalçın, "Şansızlığa sığınıp kurtulamayız. Daha çok mücadele etmeliyiz. Antalyaspor maçında iyi mücadele etmek ve kazanmak zorundayız." diye konuştu.

Antalyaspor maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, Antalyaspor ile 2 Eylül Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, daha sonra taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Rize ekibi, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.