Rıza Çalımbay: İstediklerimizi sahaya yansıtamadık

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, istediklerini sahaya yansıtamadıkları için sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Bursaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Müsabakadan üç puanla ayrılmak istediklerini ancak pozisyonları değerlendiremedikleri için sahadan bir puanla ayrıldıklarını belirten Çalımbay, "Her şeyden önce sezon başı olduğu için bütün takımların hazır olduğuna inanmıyorum. Bütün takımların eksikleri var. Halen transferler devam ediyor. Bizim de eksikliklerimiz var. Bunu gidermemiz lazım. Bunun için de biraz zaman lazım. Bu 15 günlük milli takım arası hem sakat arkadaşların gelmesi hem de yeni gelen arkadaşların uyum sürecini atlatması açısından çok önemli. Bu arayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Ondan önce Malatya maçını çok iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. Bugün maça çok iyi başladık. İstediğimiz şekilde golü de bulduk. Ondan sonra maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Son paslarda dikkatli olmayınca beraberliğe razı olduk. Maçın geneline baktığımızda üstünlüğümüz vardı. Pozisyonlarımız vardı. Özellikle maçın ikinci yarısının son anları ve ilk yarının başlarındaki pozisyonları değerlendiremedik. Üç maç oynadık, üç maçta da gol attık, goller yedik. Yediğimiz gollerin hepsi de ölü toplardandı. Bunların hepsini şu arada çok iyi bir şekilde değerlendirip telafi edeceğiz. Tabii ki bugün buradan üç puanla ayrılmak isterdik ama maalesef istediklerimizi yapamayınca bir puana razı olduk. Çok güzel bir lig maçı oldu" dedi.