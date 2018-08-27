Ritmik cimnastikçilerin Dünya Şampiyonası hazırlıkları

Bulgaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 36. Ritmik Cimnastik Bireysel ve Grup Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takım, hazırlıklarını Mersin’de yaptığı kampla sürdürüyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan alınan bilgiye göre, Başkent Sofya’da 6-17 Eylül tarihlerinde organize edilecek şampiyonada milli takım, Başak Nida Karaevli, Duygu Doğan, Defne Kurtuluş, İpek Vardar, Emiliya Radicheva, Aleksandra Mitrovich ve Cansu Kaplan’dan oluşuyor.

Millilerin Mersin kampı, 31 Ağustos Cuma günü sona erecek.

AA