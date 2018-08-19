Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Cocu yönetimindeki Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini alırken usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncu yürüyüşünden belli olur derler ya, Slimani'nin yürüyüşünden belli. Fenerbahçe'ye faydalı olacağı belli. Stiline baktığımızda iyi oyuncu."

"Neustadter'i anlamıyorum. Rakip takımın santraforları Skrtel'den kurtulayım deyip, Neustadter'e gidiyorlar. Ben forvet oynasam, Neustadter ile sabaha kadar oynamak isterim."

"Cocu'nun oynatmak istediğinde, bu oyun düzeninde kimlere ihtiyaç var ve kimler gitmeli? Bunun üzerinden gideceğiz."

"İlk yarıda hatalardan kaynaklanan vuruşlar var. Barış'ın gördüğümüz 3. vuruşu. Benfica maçlarında ve bugün de aynı vuruşu var. Bir gün gelip yapıştıracak. Zaman zaman ezberlettiği için terse de vurması lazım."

''Burada Willem ile değil, Malatya ile oynuyorsunuz''

"Sayın Cocu'ya saygım var ama Türkiye Ligi ve Türkiye Ligi dinamikleri farklı. Bu sadece saha içi değil, saha dışı da öyle. Hollandalı teknik adamlara da bakınca, farklı kültürden geldikleri için Türkiye Ligi'nin dinamiklerine uzaklar. Cocu, Hollanda Ligi'nde şampiyonluğa oynayan bir takımdan geldi. Mental olarak doğru hoca ancak burada Willem ile değil, Malatya ile oynuyorsunuz. Direnç gösterirler. Hollanda'da 2-0'dan pat diye 5-2 geri dönersiniz. Burada öyle değil."

"Ayew kötü oyuncu değil ancak taktik disiplinine sahip değil. Yuhalanan Aatif ve Dirar daha disiplinli oyuncu."

''Giuliano, Galatasaray'da 10-15 gol atar, 10 asist yapar''

"Giuliano'nun gitmesi teknik olarak yanlış karar değil. Cocu bu sistemle oynamak istiyor. Emre Akbaba isteniyordu. Fenerbahçe'de bu sistemde nerede oynayacaktı? Galatasaray'da 10-15 gol atar, 10 asist yapar. Terim ile farklı dizilişlerde verimli olur. "