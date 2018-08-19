Rıdvan Dilmen: Oğuzhan çok önemli bir oyuncu

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk oldu. İlk yarısı kabus gibi geçen ve skor anlamında da devre arasına 1-0 yenik olarak Siyah Beyazlılar, 2. yarıda resmen küllerinden yeninden doğdu ve Quaresma önderliğinde maçı 3-1 kazanmasını bildi. Portekizli yıldız futbolcu 2 asistinin yanı sıra bir de gol atarak gecenin yıldızı oldu.

Mücadelenin ardından NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Beşiktaş'ın ilk yarı için, 45 dakikada bu kadar pozisyon verdiği bir maçı ben hatırlamıyorum."

"Ümit hoca harika maç yönetti ama VAR'ın atladığı bir pozisyon var. Vida'nın pozisyonu. Önüne almak istedi ama rakibin ayağına bastı. Pozisyon penaltı. Farkında değil, belli bir kriteri varsa bilemiyorum. VAR'dan seslenseler, penaltıyı çakardı."

"Oğuzhan'ın 2-3 tane iyi maça ihtiyacı var. Bir düşüş var, öz güven kaybı da var. Hoca da şans verdi, kötü oynarken yine oynattı. Oğuzhan çok önemli bir oyuncu."

"4 forvetin en iyisi Negredo Beşiktaş'ta. Şenol hoca ümidini kesmişti ondan. Eğrisi doğrusuna geldi ve Negredo ile devam edilecek gibi gözüküyor. Karakterli bir adam, öyle kaprisi falan da yok. Larin'in falan Negredo ile alakası yok, siklet farkı var."

'Beşiktaş'ın kaleci alması lazım'

"Bugün Tolga Zengin'in kurtardığı 2 tane muazzam top var ama bazen öyle hatalar yapıyorlar ki... Fabri'nin gitmesi büyük hataydı.Beşiktaş'ın kaleci alması lazım."







