Rıdvan Dilmen'in ilk yarıya dair yorumları şu şekilde:

Reyes, bonservisiyle alınmış bir oyuncu. Diğer oyuncu Fabian kiralık olarak gelmiş. Hernangi bir ücret de ödenmiyor. Para cebine kalıyor yani... İhtiyaç var mı yok mu onu sonra değerlendiririz.

Maça gelecek olursak, Göztepe'yi çok kötü buldum. Yasin yeni geldiği için uyum sorunu yaşıyorlar. Alpaslan fena bir oyuncu değil. Onun dışında sakin oynayan yok. O yüzden kontrol Fenerbahçe'de. Fenerbahçe sürpriz bir şekilde Josef'in satılmasıyla sistem değişikliğine gitti. 4-1-4-1 sistemine dönüldü. Fabian bu görüntüde, Giuliano'nun yerine alınmış gibi görünüyor.

Fenerbahçe'nin bu kadrosu ilk yarı itibariyla maksimumu verdi aslında. Fenerbahçe 2-3 gol bulabilirdi. Ayew, kalabalık savunma arasında kayboluyor. Alper'e tam sallayacaksın gol atıyor. Fenerbahçeli futbolcular bulmaca gibi. Bir hafta iyi, bir hafta kötü. Ya müthiş oynuyorlar, ya çok kötü. Özellikle Alper ile Dirar...

Fenerbahçe geçiş döneminde. Muhtemel 11'ini bilmek oldukça zor. Bugün alınan 2 oyuncu Reyes ve Fabian, haftaya 11'de oynayacak diye bir durum yok.

Fabian'ı açıp Youtube'dan falan izledim. Valbuena gibi kısa boylu. İhtiyaç var mıydı? Hoca da biliyor oyuncuyu. Bence takımı geleceğe 4-1-4-1'e hazırlıyor. Giuliano gitti, başka bir Giuliano geldi. Arada ciddi bir fark var tabi. 10 milyon Euro kadar bir fark. Alınan futbolcuların hiçbiri 11'de olmayabilir. Bunu sonra değerlendireceğiz.

Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Göztepeliler sakın yanlış anlamasın. Geçen haftaki Galatasaray maçından eser yoktu. Bu Fenerbahçe için acı bir şey. Vasat Göztepe'ye kaybettiler. Göztepe'nin bekleri çok iyi. Traore ve Gassama çok iyi. İyi oynamadan mücadele ederek çok iyi bir 3 puan aldılar.

Fenerbahçe açısından bakarsak; asıl sorun şu. Oyun içinde dünyanın en zor bulmacaları. Topla giderken düşebilen, olmadık yerde goller atabilen oyuncular var. Isla, Ayew, Alper, Dirar, Volkan, Hasan Ali... Oyuna konsantrasyonları genel olarak düşük futbolcular. Ben puan kaybı bekliyordum. Geçen yıl ki deplasman performansı geleneğin dışında çok fazla, içerideki performans geleneğin çok altındaydı.

Fenerbahçe'de yeni bir dönem başladı. Ali Koç, başkan olarak gelmiştir. Çok büyük bir kredi ile gelmiştir. Şampiyon olamasın Fenerbahçe, Ali Koç'a yazmaz. Teknik direktöre gelecek olursak, yutkunurum. Türkiye'nin şartları çok farklı. Hollanda gibi bir kültürden gelen insan, bu şartları bilmez. Yedek kulübesine bakıyorum 5 tane yabancı... Başımızın üstünde yerleri var, ama Halil'in nasıl kontra atak yapacağını nereden bilecekler...

Fatih Terim ne yaptı. Geldi, nokta atışlar yaptı ve şampiyon oldu. Fenerbahçe'de başkan ve hoca oturup konuşmalı. Biz kimiz, neyiz... Ne yapmış bu takım geçen sene. Enkaz mı aldık, vasat bir takım mı aldık, gelişen bir takım mı aldık...

Aykut Kocaman-Cocu tartışması yapmak istemiyorum. 11. haftada Aykut Kocaman telefonları kapattı ve istifa etti. Fenerbahçe o dönem 17 puanla 7'nciydi. Lige bugünkü gibi kötü başlamışlardı. Aykut Kocaman değişerek döndü. Giuliano'yu sağ kanattan forvet arkasına aldı. Isla oynuyordu, Şener'e döndü. Neto'yu kesip Neustatder'e döndü. Bu değişikiklerden sonra, 23 haftada 55 puan topladı. O süreyi lig lideri olarak geçmiş. Şampiyon olamamış ama 2. olmuş. Takım bu. Fena değil.

Ne yapmanız lazım, 11-34 hafta ritmini bulan takımı koruyup, 2-3 takviye yapıp, yola devam edeceksiniz. Cocu gelmiş, kafasındaki şablonda 4-3-3 var. Benim ekolum var bunu oynamak istiyorum diyor. Sonra transferler başladı. Ben bunu oynayacağım için Giuliano planlarımda yok dedi ve yolladı. Yerine Fabian geliyor. Sonra Souza gitti. Bu sefer mecburen 4-1-4-1'e döndü. Frey de geldi, mecruren de 4-4-2'ye dönebilir.