Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ev sahibi ekip taraftarı ile yeni sezon ilk lig maçına çıktı. Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:

"Asist ve olağanüstü bir koşu, mükemmel bir aşırtma vuruş. Onyekuru harika bir gol attı. Fatih hoca böyle oyuncu seviyor, yeter ki çabuk olsun. Bruma, Rodrigues, Onyekuru... İnşallah satın alma opsiyonu Galatasaray'dadır."

"Göztepe'yi beğendim, Galatasaray'ı beğenmedim."

"3 büyükler arasında kötü oynayınca kesin puan kaybeden tek takım Fenerbahçe."

"Ortam tam Onyekuru'ya göre. Göztepe'de Halil çabuk bir oyuncu, Onyekuru hem çabuk, hem süratli. 2. yarıda hat-trick yapan bir Onyekuru görürsek şaşırmayalım. Çok enteresan bir oyuncu."

"Asist ve olağanüstü bir koşu, mükemmel bir aşırtma vuruş. Onyekuru harika bir gol attı. Fatih hoca böyle oyuncu seviyor, yeter ki çabuk olsun. Bruma, Rodrigues, Onyekuru... İnşallah satın alma opsiyonu Galatasaray'dadır."

"Belhanda kimine göre vasat bir oyuncu, kimine göre kalitesinin altında performans veriyor. Fenerbahçe'nin istediği dönemler vardı, Ukrayna'ya gitmişti. Fatih hoca kolay kolay vazgeçmiyor, antrenmanlarda klası görüyor, o yüzden ısrar ediyor."

"Fatih hoca Gomis'e ders veriyor sözlerine falan katılmıyorum. Gomis 29 gol atmış, Galatasaray'ın santraforu Gomis'tir."

"Galatasaray tribünleri Yasin'e neden tepki gösteriyor anlamadım. Ben Fenerbahçeliydim, Fenerbahçe'ye gol de attım, çok da mutlu oldum. Fenerbahçe'den sonra da devam edebilirdim ve sorsalardı, ben de gol atmak isterdim. Yasin'in mücadelesine saygı duyulmalı."

2.yarı yorumları şu şekilde:

"Emre Akbaba'nın iyi transfer olduğunu gördük. Durant topta etkili, driplingde etkili. Belhanda satılır mı diye düşünmüştük, ikisinin birlikte oynayabileceğini gördük."



