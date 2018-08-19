Capcom, Resident Evil 2 için yeni bir paket daha duyurdu. Resident Evil 2 Collector's Edition'da, 30,48 cm boyundaki Leon Scott Kennedy figürü yer alıyor. Resident Evil 2'nin koleksiyoncu sürümünün fiyatı da, Premium Edition ile aynı. Yani 530 Euro.

Capcom, Resident Evil 2'nin yeni sürümü Resident Evil 2 Collector's Edition'u duyurdu. 530 Euro'luk fiyatıyla dikkat çeken sürümde yok yok. 30,48 cm büyüklüğündeki Leon Scott Keneddy figüründen, Racoon Police Station posterine, çelik oyun kutusunda, kolekysiyoncu eşya sandığına, soundtrack diskinden, çanta rozetlerine ve kapı anahtarlarına kadar dolu dolu bir içerik Resient Evil 2 Collector's Edition'da alıcılarını bekliyor. Resident Evil 2, 25 Ocak 2019'da PC Ps4 ve Xbox One için çıkacak