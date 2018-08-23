Resident Evil 2 Remake, Leon S Kennedy oynanaış videosu ile tanıtılıyordu. Ancak serinin hayranları Resident Evil 2'nin diğer karakteri Claire'in yeni oyunda nasıl göründüğünü oldukça merak ediyordu.

Resident Evil 2 Remake heyecan yaratmaya devam ediyor. Capcom'un özüne döndüğünün sinyallerini Resident Evil 7'de biz oyunculara vermişti. Daha karanlık ve korku temasının ağır olduğu Resident Evil 7 çok sevilmişti. Capcom, Resident Evil 2 Remake'de de oyuncuların isteklerini göz önüne aldı ve daha karanlık, hayatta kalma temasının ön plana çıkacağı bir Resident Evil 2 Remake yapacağını duyurdu. Residence of Evil youtube kanalında paylaşılan görüntülerde, Resident Evil 2'nin ikinci oynanabilir karakteri Claire'in oyun içi görüntüleri yer alıyor.

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