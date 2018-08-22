Red Bull Formulaz heyecanı 10. kez yaşanacak

Karadeniz’de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, 23 Ağustos günü yapılacak. Rize Ardeşen’in yemyeşil beldesi Tunca’da 10. kez düzenlenecek ve festival havasında geçecek yarışlara Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kenan Sofuoğlu da katılacak. Yokuş aşağı frensiz araçlarla tüm rakiplerini geçmeyi başaracak kişiye 3 yarım altın, ikinciye 2 yarım altın, üçüncüye ise 1 yarım altın verilecek. En iyi tasarıma sahip aracın sahibi ise 1 yarım altın kazanacak.

Kenan Soğuoğlu ve Osman Aşkın Bak da katılacak

Red Bull Formulaz’ın iki de konuğu olacak. Geçtiğimiz sene de yarışlara katılan Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu da Formulaz’da yer alacak. 5 kez Dünya Şampiyonu olan ve motosikletin üzerinde birçok rekor kıran Sofuoğlu’nun tahta arabalarla yapacağı sürüş merakla izlenecek. Formulaz’da Red Bull sporcusu Birkan Polat da bir gösteri yapacak.

Araçlar 70 km/s hıza kadar ulaşabiliyor

Hiçbir şekilde frenin, motorun ve demir bir parçanın kullanılamayacağı araçlar, 1600 metreyi başarılı bir şekilde tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacak. Yokuşların da yardımıyla 70 km/s hıza kadar ulaşabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler fren işlevi görecek. Karadeniz insanının kıvrak zekasıyla çalışacak araçların boyunun en fazla 170 cm, eninin ise 70 cm olması gerekiyor. Red Bull Formulaz’a 18 yaşını tamamlamış herkes katılabiliyor.



