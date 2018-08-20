Formula 1 takımlarından Red Bull-TAG Heuer, Toro Rosso-Honda’nın Fransız pilotu Pierre Gasly ile 2019 sezonu için anlaştıklarını açıkladı.

Renault ile 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan sözleşme imzalayan Daniel Ricciardo’dan boşalan Red Bull koltuğuna Pierre Gasly oturacak.

Red Bull-TAG Heuer’den yapılan açıklamaya göre, Max Verstappen’in gelecek sezonki takım arkadaşı 22 yaşındaki Fransız sürücü Gasly olacak.

2017 sezonunun 15. yarışı Malezya Grand Prix’sinden beri Toro Rosso takımı adına yarışan Gasly, bu yıl Bahreyn’de 4’üncü, Macaristan’da ise 6. olarak dikkati çekmişti.