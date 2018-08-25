Recep Çınar: "Bursaspor maçında taraftarlara büyük iş düşüyor"

Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, Bursaspor maçında taraftarlara büyük iş düşeceğini söyledi.

Atiker Konyaspor Kurumsal iletişim ve Medyadan Sorumlu Asbaşkanı Recep Çınar, yarın oynanacak Bursaspor maçını değerlendirdi.

Yarın oynanacak karşılaşmada taraftarlara büyük iş düştüğünü belirten Çınar, "Genel anlamda lige iyi bir başlangıç yaptık. İki maçta 4 puan topladık. Şimdi ise kendi saha ve seyircimiz önünde Bursaspor ile karşılaşacağız. Bu karşılaşmada taraftarımıza büyük iş düşüyor. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, kimi zaman karşılaşmaların skorunu tribünlerdeki destek belirler. İşte pazar akşamı saat 21.45’te o maçlardan birini oynayacağız. Atiker Konyaspor taraftarı bu önemli müsabakada takımına destek verecek ve sahada ter döken futbolcularımız, teknik heyetimiz de bizlere üç puan hediye ederek camiamızı sevindirecekler. Skor ne olursa olsun maçın sonuna kadar desteğin devam etmesini arzu ediyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde saha içinde ve tribünde omuz omuza vererek bu zorlu mücadeleden istediğimiz üç puanı kazanarak ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)