Real Madrid, Galatasaray'dan sonra ilk kez kaybetti
UEFA Süper Kupa finalinde Atletico Madrid’e kaybeden Real Madrid, tam 18 sene sonra bir Avrupa organizasyonun final karşılaşmasında kupayı kazanamadı. Eflatun-beyazlılar, en son 2000 yılında UEFA Süper Kupa Finali'nde Galatasaray’a mağlup olmuştu.
Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid'in karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupası final mücadelesinde, Diego Simeone’nin öğrencileri, uzatmalara giden maçta Real Madrid’i 4-2 mağlup etti ve kupaya uzanan taraf oldu. Eflatun-beyazlı takımın finalde Atletico'ya kaybetmesi ilginç bir istatistiğe de sebep oldu. Real Madrid, Avrupa'da son finalini 2000 yılında Galatasaray'a karşı yine bir Süper Kupa maçında uzatmalar sonucunda 2-1 kaybetmişti. Madrid, o tarihten bugüne kadar oynadığı uluslararası 13 final müsabakasında kupaya uzanan taraf olmayı başarmıştı.
Real Madrid, 2000 yılındaki Süper Kupa müsabakasında Galatasaray’a kaybettikten sonra 5 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 3 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, 4 kez UEFA Süper Finali ve Kulüpler Dünya Kupası Finali’nden zaferle ayrılarak kupaları müzesine götürmüştü.