Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid'in karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupası final mücadelesinde, Diego Simeone’nin öğrencileri, uzatmalara giden maçta Real Madrid’i 4-2 mağlup etti ve kupaya uzanan taraf oldu. Eflatun-beyazlı takımın finalde Atletico'ya kaybetmesi ilginç bir istatistiğe de sebep oldu. Real Madrid, Avrupa'da son finalini 2000 yılında Galatasaray'a karşı yine bir Süper Kupa maçında uzatmalar sonucunda 2-1 kaybetmişti. Madrid, o tarihten bugüne kadar oynadığı uluslararası 13 final müsabakasında kupaya uzanan taraf olmayı başarmıştı.

Real Madrid, 2000 yılındaki Süper Kupa müsabakasında Galatasaray’a kaybettikten sonra 5 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 3 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, 4 kez UEFA Süper Finali ve Kulüpler Dünya Kupası Finali’nden zaferle ayrılarak kupaları müzesine götürmüştü.







