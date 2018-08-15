Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Atletico Madrid, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek. 43.’sü gerçekleşecek UEFA Süper Kupa finalinde bugün son 3 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi finalinde Marsilya’yı yenerek zafere ulaşan Atletico Madrid kapışacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek. Zorlu maç öncesinde Atletico’da eksik bulunmazken, Real’de ise Jesus Vallejo ve Alvaro Odriozolo yok.

Real Madrid - Atletico Madrid hangi kanalda, saat kaçta?

Lilleküla Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Süper Kupa maçının Türkiye yayıncısı bulunmuyor. Maç Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport Azerbaycan kanalından izlenebilir.

İLK 11'LER

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Asensio, Benzema

Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Godin, Savic, Hernandez, Koke, Rodri, Saul, Lemar, Griezmann, Costa

Ronaldo’suz ilk final

Eflatun-Beyazlılar 2009/2010 sezonunda Manchester United’tan transfer ettiği Cristiano Ronaldo önderliğinde çıktığı finallerde 13 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı. Los Galacticos şimdi ise CR7’siz ilk final maçına çıkmaya hazırlanıyor. Real Madrid, Devler Ligi finalinde Liverpool filelerini 2 kez sarsan Gareth Bale önderliğinde, Antoine Griezmann’lı Atletico’yu yıkmak için elinden geleni yapacak.

REAL SADECE GALATASARAY'A KAYBETTİ

2000 yılında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid’in rakibi Galatasaray olmuştu. Dönemin UEFA Kupası şampiyonu Aslan, Mario Jardel’in altın golüyle kupayı müzesine götürmüştü. Öte yandan Eflatun-Beyazlılar, bu süre içerisinde geçen 18 yılda Sarı-Kırmızılılar haricinde hiçbir takıma yenilmedi.

EN ÇOK MİLAN VE BARCELONA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu. Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda beşer kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti. Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. Milan, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı.

Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı. Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları beşer, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ise 3 kez mutlu sona ulaştı. UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus, Valencia ve Atletico Madrid ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu. Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı. O yıl Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasındaki Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı. Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

İSPANYOLLAR SON 9 KUPANIN 8'İNİ ALDI

İspanyol ekipleri son 9 Süper Kupa'nın 8'inde şampiyonluğa ulaştı. Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010 ve 2012'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti. Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

EN ÇOK KUPA KAZANAN FUTBOLCULAR MALDİNİ VE ALVES

UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu. Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere dörder kez

şampiyonluk sevinci yaşadı. UEFA Süper Kupa'yı bugüne kadar en çok İspanyol takımları kazandı. İspanyollar bu yıla kadar 24 takımla yer aldıkları finalden 14 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.



