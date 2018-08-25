Real krizi fırsata çeviriyor: Mbappe

Cristiano Ronaldo’yu Juventus’a satmasıyla birlikte elinde taraftarı heyecanlandıracak bir süperstarı kalmayan Real Madrid, bombayı patlatıyor!

Eflatun- Beyazlılar, Finansal Fair-Play (FFP) tehlikesi ile karşı karşıya gelen ve sezon sonuna kadar yaklaşık 120 milyon Euro’luk (845 milyon TL) oyuncu satışı gerçekleştirmesi gereken PSG’nin 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe için devrede.

Madrid temsilcisi, Fransa Milli Takımı ile bu yaz Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mbappe için 180 milyon Euro (1.1 milyar TL) ödemeye hazırlanıyor. Başkent ekibinin bu doğrultudaki hedefi ise Ronaldo’yu unutturmak.