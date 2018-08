Muazzam grafikleri ile dikkat çeken, görsel olarak yeni nesli gümbür gümbür geldiğinin adeta kanıtı olan The Order: 1886, çıkış yaptıktan sonra, grafik konusunda takdir toplasa da, oynanış mekanikleri konusunda eleştirilerin odağı olmuştu.

The Order: 1886'nın devam oyunu gelecek mi?

Oldukça kısa süren hikayesi, oyunun devamının gelebileceğinin sinyallerini veriyordu ancak, aradan üç buçuk yıl geçmesine karşın, The Order: 1886'nın devam oyununa ait bir işaret gelmemişti. Ploygone'a konuşan Ready at Down CEO'su Ru Weerasuriya, The Order: 1886'nın geleceği hakkında konuştu. Ru Weerasuriya; The Order: 1886'nın tahminlerinden çok daha uzun ömürlü bir oyun olduğunu, oyuncuların hala oyunu oynadıklarını ve duydukları ilk sorunun, oyunun devam oyunu gelecek mi olduğunu belirtti. Devam oyunu konusundacevap vermelerinin zor olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Tekrar belirtmek gerek ki IP'nin arka planı için çok fazla çalışma yaptık. Oyunun yayınlanmasından önce bile, bu karakterlerin her birinin, kim olduklarını, nereden geldiklerini, hikayenin arkasında ne olduğunun nedenleri üzerine çok çalıştık. 1886 değil, hikayenin arkasında ne var. ‘Nerede başladı? Nereye gidiyor? ” Çoktan yazılmış bir hikaye var, çünkü devam edeceğimizi düşünüyorduk ve her şeyi en baştan yazmak istemiştik."