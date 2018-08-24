Milli sporcu Ramil Guliyev, Polonya'nın Chorzow kentinde yapılan Skolimowska Memorial yarışlarında 100 metrede kürsünün 3. basamağında yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berlin'deki Avrupa Şampiyonası'nın ardından ilk uluslararası yarışmasına katılan milli atlet, 100 metrede üçüncü oldu.

Eski Olimpiyat şampiyonu çekiççi Kamila Skolimowska anısına düzenlenen atletizm müsabakalarında yarışan Guliyev, ABD'li Ronnie Baker'ın 9.87 ile hem kişisel en iyisini, hem de dünyada yılın en iyi derecesini koştuğu yarışta 10.21 ile üçüncü sırayı aldı. Guliyev'in geride bıraktığı isimler arasında 10.24 ile yarışı tamamlayan eski rekortmen Asafa Powell da vardı.

Ramil Guliyev, 30 Ağustos Perşembe günü Zürih'te, Diamond Lig'in 200 metre sezon finalinde yarışacak.