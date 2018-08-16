Ramil Guliyev hedef büyüttü

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nı erkekler 200 metrede altın, 4x100 metre bayrak takımıyla ise gümüş madalya kazanarak tamamlayan milli atlet Ramil Guliyev, bundan sonraki hedefinin Avrupa rekorunu kırmak ve olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Berlin’deki şampiyonanın ardından Turkcell Süper Lig final kademesi müsabakalarına katılmak üzere Bursa’ya gelen Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım olarak Almanya’dan iyi sonuçlarla döndükleri için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Guliyev, Berlin için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve bunun karşılığını aldıklarını dile getirerek, "Böyle güzel bir şekilde yarıştığımız için gurur duyuyoruz. İnşallah gelecekteki yarışlardan daha da güzel sonuçlarla döneriz." dedi.

Şampiyona öncesinde üzerinde bir baskı bulunmasına karşın, favori gösterildiği için rahat olduğunu anlatan Guliyev, "Güzel idman yaptıktan sonra güzel derece çıkıyor. Biz de bunu Berlin’de yaşadık." diye konuştu.

-Hedef, Avrupa rekoru ve olimpiyat madalyası

Guliyev, hayalinin Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunlarında madalya almak olduğunu söyleyerek, "Hayalim belki gerçekleşmeyebilir ama hedefim Avrupa rekorunu kırmak ve olimpiyatlarda madalya kazanmak. Çalışınca oluyor. Bu hedeflerimi de gerçekleştireceğime inanıyorum." şeklinde konuştu.

Berlin’deki şampiyonada altın madalya kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arayarak tebrik etmesinin kendisini duygulandırdığını anlatan Guliyev, "Biz sporcuyuz, iş adamı değiliz. Kalpten yapıyoruz bunu. Böyle ilgi olunca da çok mutlu oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın araması beni çok duygulandırdı. Diğer ülkelerde böyle bir şey yok. Kimse arayıp tebrik etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "İki millet arasında fark yok"

Ramil Guliyev, kendisinin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de dünyaya geldiğini ve orada büyüdüğünü hatırlatarak, 15 yaşından beri de Türkiye’de yarışmalara katıldığını belirtti.

Türkiye’de daha başarılı olabileceğini düşündüğünden, Fenerbahçe Kulübünün de desteğiyle 19 yaşındayken ailesiyle birlikte buraya yerleştiklerini ve Türk vatandaşlığına geçtiğini anlatan milli atlet, "Ülkeler farklı görünse de iki millet arasında fark yok. Türk Milli Takımı formasıyla böyle başarılı olduğum, Türkiye adına yarıştığım için gurur duyuyorum. Ben kendi doğduğum yeri unutmuyorum. Yarışmalarda derece aldıktan sonra tura iki bayrakla çıkıyorum. İnşallah iki ülkeyi de mutlu ediyorumdur." ifadelerini kullandı.

Guliyev, atletizmden önce güreş, boks, judo, cimnastik ve yüzme branşlarını da yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu branşların hiçbirisi böyle tutmadı beni. Atletizmde küçük yarışları kazanmaya başlayınca, ’Evet, burada bir şeyler olabilir.’ dedim ve sonra da devam ettim. Ben sporcu bir aileden geliyorum. Babam da annem de eski atlet. Atletizme ilgimiz vardı. Sporcu aileden geldiğim için kesinlikle hayatım sporla geçecekti ama profesyonel mi amatör mü olacağı belli değildi. Çünkü denemeden anlayamazsın. Birkaç branşı denedim ve atletizmde karar kıldım."

Milli sporcu, 200 metrede eski ABD’li atlet Michael Johnson, 100 metrede de Usain Bolt’un koşularını çok beğendiğini ancak kendisi için örnek sporcunun babası olduğunu ve her zaman onu örnek aldığını sözlerine ekledi.