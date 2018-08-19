Rainbow Six Siege'in yeni sezonu kapıda. Yeni sezon Operation Grim Sky'da, iki yeni operatör olacak.

Bu yeni operatörlerden ilki Clash geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Savunma tarafına gelen Clash elektrikli kalkanıyla savunma tarafının elini güçlendirecek. Operation Grim Sky'ın ikinci operatörü ise Maverick. Hücum tarafında gelecek olan Maverick, desteklenen duvarlara bir kesit açabiliyor. Böylece duvarın arkasını görmek için kendine bir alan yaratıyor. Maverick için yayınlanan videoda oynanış görüntülerine yer verilmiyor.

Operation Grim Sky ile birlikte Ubisoft, eski eski operatörlerin güçlerinde de değişikliğe gidecek. Yeni güncellemeyle Hereford Base haritası değiştirilecek. Hereford Base haritasının görünümü tamamen değişiyor. Talim alanını andıran Hereford base artık terk edilmiş bir malikaneyi andıracak.