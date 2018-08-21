Rainbow Six: Siege'in marka yöneticisi olan Alexandre Remy, artık iki faktörlü koruma sistemine geçtiklerini belirtti. Hilecileri ve diğer oyuncuları para karşılığında dereceli ligde yükselten oyuncuları yakaladıkları bu sistemde, geliştiricilerin acıması yok. Ayrıca kendisini yukarı liglere taşıması için para veren oyuncuları da banlayacaklarını söyleyen Ubisoft, hile yapan oyuncuların devamlı olarak yeni oyun alıp hile yapmaya devam ettiğinin farkında olduklarını söyledi. Bu sebepten dolayı bu döngüye giren oyuncuları Ubisoft daha yakından izleyecek. Böylelikle bu tarz oyuncular anında oyundan uzaklaştırılmaya devam edilecek.

Rainbow Six: Siege'in hile koruma sistemi güçlendiriliyor

Her bir sezon güncellemesinde oyunun temellerini güçlendiren geliştiriciler, bakalım bu sezonda da oyuncuların ilgisini çekebilecek mi? Yeni sezonda toksik olarak nitelendirilen kötü niyetli oyuncular için çalışmalar yapacaklarını söyleyen Ubisoft, chat kısmını tamamen sessize alma özelliğini bu sezonda getireceklerini belirtti. Umarız oyun yeni sezonda daha iyi bir hal alır.



