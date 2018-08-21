Quaresma: Bu daha başlangıç

2018 Dünya Kupası’nda Portekiz Milli Takımı’nın formasını giyen ve bu sebepten Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıklarına geç katılan Ricardo Quaresma, bu sezonki ilk maçında harikalar yarattı. Ligin ikinci haftasındaki BB Erzurumspor mücadelesinde takımının aldığı 3-1’lik galibiyette büyük pay sahibi olan Quaresma, 90 dakikayı 2 asist ve 1 golle tamamlayarak, mücadeleye kelimenin tam anlamıyla damgasını vurdu. Bu performansın henüz kendisi adına yeterli olmadığını belirten Q7, “Açıkçası fiziksel olarak henüz yüzde 100 seviyesinde değilim. Takıma geç katıldığım için de arkadaşlarımın biraz gerisinde olduğumu düşünüyorum” diye konuştu.

‘Her maçın katkısı olacak’

“Bu daha başlangıç. Çalışmaya devam edeceğim ve eksiklerimi gidereceğim” diyen 34 yaşındaki kanat oyuncusu, “İşte o zaman taraftarlarımıza geçen sezondan çok daha iyi bir Quaresma izlettirmeyi hedefliyorum. Oynayacağım her maçın bana ritim anlamında katkısı olacağına inanıyorum. Amacımız tüm kupalarda başarılı olmak” ifadelerini kullandı.