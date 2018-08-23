PC ve mobilde sağladığı başarının yanında konsol platformunda Xbox One kanadında varlığını sürdüren oyunun final sürüme ne zaman geçeceği açıklandı. Xbox One platformunda erken erişim sürecinde olan oyun, 7 Eylül tarihinde final sürüme geçiş yapacak. Erken erişim sürecinde tam olarak 18 adet yama alan yapımın konsol sürümü, PC sürümünden daha hızlı bir şekilde final sürüme getirildi.

PUBG'nin konsol sürümü ne zaman final sürüme geçecek?

Sanhok haritasının yanında War Mode'unu oyunun final sürümüne daha sonra ekleyeceklerini belirten geliştiriciler, oyunun konsol sürümüne büyük önem veriyorlar. Ancak oyunun ana sürümünün PC olduğunu belirtelim. Yani ilerde gelecek olan yeni güncellemeler ve yeni içerikler, PC oyuncularını hedef alarak gelecek. Çünkü espor tarafında PC'yi baz alan yapımcılar, bu yolu daha uygun görmüşler. Yine de PUBG'nin, Fortnite karşısında bir şekilde konsollarda da var olması güzel.



