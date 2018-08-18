PUBG’nin etkinlik modu oyuncuları geçmişe götürüyor!

PUBG bu hafta sonu oyuncuları, oyunun erken erişim zamanına götürecek. Nostalji dolu dakikaları oyunculara yaşatacak olan yapımcılar, oyunda bulunan eski kuralları da geri getirecek. Erken erişim anılarını yeniden canlandıracak olan yapım, birçok eski detayı da oyunculara yeniden sunacak.

Son güncellemelerle mavi alan dışında kalan oyuncular bildiğiniz üzere, alanın küçüklük derecesine göre hasar alıyordu. Alan küçüldükçe bu oyuncular, oyunun güncel sürümünde daha fazla hasar almaya başladı.

Oyuncuları erken erişim zamanına götürecek olan PUBG Etkinlik Modu, mavi alan kuralını da geçmişteki gibi uygulayacak. Bu hafta sonuna özel olarak sunulacak etkinlik modunda ayrıca, oyunun erken erişim zamanında bulunan giysi ve eşyalar da yer alacak.

Erken Erişim Anıları etkinliğinin dört kişilik takımlar için geçerli olan Erangel haritasında gerçekleşeceğini de belirtelim. Bunlara ek olarak, silah istatistiklerinin güncel sürüm ile aynı kaldığının da altını çizmek gerek. (Espor)