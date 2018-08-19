PUBG ve Face IT, daha iyi bir kitle için güçlerini birleştirdi

Aylık abonelik sistemiyle çalışan ve hilenin olmadığı Face IT sunucularında oyuncuların ortaya koyduğu maçlar daha temiz oluyor. Tüm oyunlarında 10 milyon oyuncu sayısına ulaşan Face IT, muhtemelen PUBG ile birlikte oyuncu sayısını daha da yükseltecektir.

Artık PUBG'de hile olmayacak

Ülkemize özel sunucular da açan Face IT, ayrıca daha iyi oynayan oyuncuları da etrafında topluyor. Profesyonel olarak rekabetçi oyunları oynayan sporcular, bu gibi ücretli platformlarda antrenman yapıyorlar. Hilenin oldukça fazla olduğu PUBG'de eğer hilesiz ve seviyeli oyuncuların yer aldığı bir platform arıyorsanız, Face IT'i tercih edebilirsiniz.

Fortnite karşısında hile yüzünden oyuncu kaybeden PUBG, bu sayede kaybettiği oyuncuları geri kazanabilir. Dünya genelinde fenomen haline gelen Fortnite'ın gücü, video oyun dünyasının sınırlarını aştı. Özellikle Amerika ve Avrupa bölgesinde daha fazla oynanan Fortnite, her kesimin favori oyunu haline geldi. Bakalım ilerleyen günlerde bu değişecek mi?