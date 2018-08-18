PUBG Mobile rekor indirme rakamına ulaştı!

İndirme rakamlarının anormal yüksek olmasının dışında, açıklanan bazı veriler de oldukça dikkat çekici. İlk haftasında 100’den fazla ülkede indirilen oyun, ilk haftasında en çok indirilen mobil oyun olmayı başardı. Üstelik bu 100 milyon rakamının içine Japonya, Çin ve Güney Kore’deki indirmeler alınmamış durumda.

Günlük 14 milyon aktif kullanıcıya ulaşan PUBG Mobile, ücretsiz olmasının yanı sıra, mikro ödeme sistemiyle çok ciddi gelirler de elde etmesini bildi. Oyun deneyiminin PC ve Xbox One versiyonuyla neredeyse aynı seviyede olması, oyuncuları Mobile versiyona en çok çeken şeylerin başında geldi.

Rakip taraftaki Fortnite ise Temmuz ayında 100 milyon barajını geçmeyi başarmıştı. Epic’in eğlenceli Battle Royale oyunu, firmaya günlük 2 milyon dolar kazandırıyor. (ShiftDelete)