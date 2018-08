Geçtiğimiz hafta yayınlanan uzun oynanış videosuyla pek de umut vaat etmeyen, Human Head Studio ve Square Enix çatısı altında geliştirilen The Quiet Man'den yeni video geldi.

Yayınlanan yeni videoda yine bolca ara sahneye ve oyunun dövüş mekaniklerine yer veriliyor. The Quiet Man'de gerçek aktörlerin yer aldığı ara sahnelerle hikaye anlatılacak. The Quiet Man'in oyun içi grafiklerinin oldukça başarılı olduğunu, ancak oyunun aynı başarıyı dövüş animasyonlarında sergileyemediğini söyleyebiliriz. Oyunun yapımcısı Human Head Studios, The Quiet Man'in, "interaktif film" tadında bir oyun olduğu, açıklamasını yapmıştı. Oyunun çıkışına kadar, The Quiet Man'in animasyon sorunu düzeltilebilir mi bilemiyoruz. The Quiet Man Pc ve PlayStation için geliştiriliyor.