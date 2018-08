PlayStation 4 için geliştirilen, iki boyutlu dövüş oyunu Omen of Sorrow'da, 12 oynanabilir karakter olacak.

Karanlık atmosferi ile dikkat çeken Omen of Sorrow'da, tek kişilik oyun modunda pek çok farklı yan oyun modu yer alıyor. Çevrim içi oyun modlarının da yer aldığı Omen of Sorrow'da, diğer oyunculara meydan okuyabiliyorsunuz. Omen of Sorrow'da, Frankestian'dan Notre Dame'ın Kamburuna, kurt adamlara kadar, korku ve fantastik edebiyatın, bilinen karakterlerinden esinlenen dövüşçüler yer alıyor. Yapımcı firmanın açıklamasına göre oyunda, 250'den fazla özel dövüşçü hareketi yer alıyor. Her karakterin farklı özelliği ve dövüş stili bulunuyor. Omen of Sorrow'da, çevrim içi dereceli maçlara katılabilmek de mümkün olacak.

Omen of Sorrow oynanış videosu için tıklayın