Premier Lig’den Tugay Kerimoğlu’na kutlama

İngiltere Premier Lig’in sosyal medya hesabı, eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu’nun doğum gününü kutladı.
Premier Lig’in resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Doğum günün kutlu olsun Tugay." ifadesine yer verilerek, eski futbolcunun İngiltere’de oynadığı dönemde attığı bazı gollerin videosu paylaşıldı.
48. yaş gününü kutlayan Tugay Kerimoğlu, futbolculuk kariyerinde Galatasaray, İskoçya ekibi Rangers ve o dönem Premier Lig’de yer alan Blackburn Rovers’ta forma giymişti.
Eski milli futbolcu, kariyerine 2009’da Blackburn Rovers’ta nokta koymuştu.
AA