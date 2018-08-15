İspanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Takımımız, günün ilk antrenmanını tamamladı.

Slovenya’nın Kranjska Gora şehrinde Ay-yıldızlılar, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

İki gruba ayrılan millilerimizde bir grup ağırlık çalışması yaparken, diğer grup ise salonda 2’ye 0 ve 3’e 0 hücum ve savunma çalıştı. Ay-yıldızlılarımız, antrenmanın son bölümünde ise şut attı.

A Milli Kadın Takımımız, akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını yapacak.