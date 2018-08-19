Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Takımımız günün ilk antrenmanını tamamladı.

Ay-yıldızlılarımız Slovenya’nın Kranjska Gora şehrinde başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan millilerimizde bir grup salonda ağırlık çalışırken, diğer grup ise salonda hücum setlerini tekrar etti.

Ay-yıldızlılarımız, antrenmanın son bölümünde ise şut attı.

A Milli Kadın Takımımız, Kranjska Gora’da akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek.