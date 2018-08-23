Potanın Perileri çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor

22 - 30 Eylül tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Takımımız, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.

20 Ağustos’ta Slovenya kampını tamamlayarak yurda dönen millilerimiz Cumartesi 19:00’da seyircilere girişin ücretsiz olduğu maçta Sinan Erdem Spor Salonu’nda Rusya ile karşılaşacak. Potanın Perileri, 13 Eylül Perşembe saat 15:00'te Avustralya ve 16 Eylül Pazar günü saat 19:00'da Nijerya ile yapacağı 2 hazırlık maçı için de yine Sinan Erdem Spor Salonu’nda parkeye çıkacak. Bu 2 karşılaşmanın bilet satışı ise Mobilet üzerinden devam ediyor.