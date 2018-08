PlayStation VR satışları tam gaz devam ediyor!

Sony, 2017 sonunda 2 milyon adet PlayStation VR (PSVR) sattığını duyurmuştu. Son açıklama ise şirketin son 8 ayda 1 milyon adet daha sanal gerçeklik gözlüğü sattığını ortaya koyuyor. Buna ek olarak şirket, 21.9 milyon PSVR oyunu ve deneyimi satmış durumda.

Şirket, Oculus ve HTC gibi rakipleri karşısında sıklıkla sanal gerçeklik gözlüğü konusundaki başarısından dolayı övünüyor. HTC ve Oculus ise genel olarak bu konuda sessiz kalıyor. Kısacası bu durum, PSVR başarısı konusunda aslında oldukça fazla şey söylüyor.

PSVR’ın HTC Vive ve Oculus Rift ile kıyaslandığında pahalı bir PC yerine sadece PlayStation 4 (PS4) oyun konsolu gerektirmesi ürüne büyük avantaj sağlıyor. 340 oyundan oluşan yüksek kaliteli içerik de yine dikkat çekiyor.

Bu başarı ile birlikte iki yeni oyunun daha duyurusu da yapıldı. Bunlardan birisi sanal gerçeklik ile boks deneyimi yaşatacak olan ve aynı adlı film odaklı geliştirilen Creed: Rise to Glory. Oyunda bir Eye of The Tiger dinlemek de harika olurdu. Bu oyun 25 Eylül tarihinde oyuncularla buluşacak. Bir diğer oyun ise bilim kurgu FPS türündeki Evasion. Bu oyun için tarihse 9 Ekim.

Şu ana kadar en çok satan sanal gerçeklik oyunu ise The Elder Scrolls V: Skyrim VR olarak öne çıkıyor. Bu oyunu PlayStation VR Worlds, Rec Room ve Resident Evil 7 Biohazard takip ediyor. (ShiftDelete)