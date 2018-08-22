PlayStation 4 için hazırlanan Spider-Man adına yasal takip başladı

Ortaya çıkan yasal sorunun kaynağının perakendeciler olduğu tespit edildi. Zira perakendeciler yapımın son kopya versiyonlarını, oyunun çıkışından hemen önce yavaş yavaş toplamaya başladılar. Bu konu hakkında hukuk otoritelerinden yapılan açıklamaya göre eğer Spider-Man'ın kopya sürümleri bir şekilde internete oyunun çıkış tarihinden erken bir tarihte sızarsa, tıpkı God of War'da olduğu gibi, veya ilgili oyunla alakalı, görsel veya yazılı, hikayenin olay örgüsüyle bağlantılı bilgiler (spoiler) yayımlanırsa bu içerikler derhal paylaşılan mecralardan kaldırılacak.

Insomniac Games tarafından geliştirilen projenin henüz ortaya çıkmamış sürümünü piyasaya sürülüş tarihinden erken bir zamanda satmak isteyen mağazaların ortaya çıkabileceğini düşünen bazı oyuncular, bu durumun imkansız olmadığını ifade ederken böyle bir olayın daha önce birçok ünlü yapımın başına geldiğini söylüyor. Şimdiye kadar henüz bir erken sızıntı olmamasına rağmen oyunun perakende mağazalarına gönderilmesi, bu durumun imkanlılığını kuvvetlendirir nitelikte. God Of War'ın yaşadığı makûs talihin aynısını Spider-Man yaşayacak mı göreceğiz.