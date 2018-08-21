Açıklanan yeni bilgilere göre oyun bugüne kadar 100 milyon kere indirilmiş. Çıktığı günden bu yana özellikle ve Çin ve Orta Doğu bölgesinde hızlı bir şekilde büyüyen PUBG Mobile için yakında büyük bir espor turnuvası da düzenlenecek. Aktif olarak 14 milyon oyuncuya sahip olan PUBG Mobile'ın, Android platformunda daha çok oynandığı tahmin ediliyor.

PUBG mobile ne kadar indirildi?

Fortnite ise şu anda rekabetin galibi olarak ilan edildi. Telefonlarda PUBG'ye göre daha akıcı bir şekilde oynanan Fortnite, şu anda mobil oyunlar arasında bir günde en çok kar eden oyunlardan bir tanesi haline geldi. Tüm konsol platformlarında ve PC'de bulunan Fortnite, büyük oyuncu kitlesini bu kadar yaygın olmasına borçlu.

Konsol tarafında hala sadece Xbox One platformunda bulunan PUBG ise hala teknik sıkıntılarla boğuşuyor. Fix PUBG adıyla başlatılan çalışmayla bu sorunları çözeceğini söyleyen geliştiriciler, bakalım başarılı olacak mı?



