Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarına 13 Ağustos'ta İzmir'de başlayan Pınar Karşıyaka, Yunanistan'ın Selanik kentinde 5-6 Eylül'de PAOK ve Aris'le katılmayı planladığı turnuvaya gitmeme kararı alınca gözünü yurt içine çevirdi.

İlk hazırlık maçında 31 Ağustos'ta Akhisar Belediyespor'la Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak yeşil-kırmızılılar, 6-7 Eylül'de ise Türk Telekom ve Galatasaray'ı yine evinde ağırlamayı planlıyor.

İzmir temsilcisi, 13 Eylül'de İzmir'de Büyükçekmece'yle karşılaşıp 19-22 Eylül tarihleri arasında Bursa'da katılacağı Cevat Soydaş Turnuvası'nda ilk etapta Gaziantep Basketbol ve Sakarya BŞB'yle oynayacak. Geleneksel Pınar Cup ise 27-29 Eylül'de düzenlenecek. Yabancılardan Walker, Gailius ve Marei'nin takıma katıldığı Karşıyaka'da, Campbell'in yerine uzun forvet arayışı sürüyor. Çin Ligi'nde forma giyen Sek Henry ve A Milli Takım'daki Berk Uğurlu, daha sonra gelecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)